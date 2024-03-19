В Україні можуть достроково завершити опалювальний сезон – "Нафтогаз"
Опалювальний сезон в Україні цього року завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, повідомляє Економічна правда.
"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав він.
За його словами, Україна спокійно пережила зиму.
"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", – додав Чернишов.