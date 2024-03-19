В Україні можуть достроково завершити опалювальний сезон – "Нафтогаз"

Опалювальний сезон в Україні цього року завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, повідомляє Економічна правда.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня" , – сказав він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму.