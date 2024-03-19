У ГУР розповіли про нові кіберудари по об'єктах РФ

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи BO Team за останній тиждень здійснили низку кібератак по обʼєктах РФ.﻿ Про це поінформувало ГУР у Telegram﻿.

Зазначається, що під кіберударом опинилися не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Розвідники з 11 по 18 березня 2024 року:

атакували ресурси ПАТ Ростелеком — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.

отримали доступ до системи електронного документообігу влади російської Бєлгородської області, здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ Белзнак;

знищили інформаційні ресурси муніципального бюджетного закладу Старооскольского міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального господарства;

атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ Томмолоко;

захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;

вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.