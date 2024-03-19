У ГУР розповіли про нові кіберудари по об'єктах РФ
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи BO Team за останній тиждень здійснили низку кібератак по обʼєктах РФ. Про це поінформувало ГУР у Telegram.
Зазначається, що під кіберударом опинилися не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Розвідники з 11 по 18 березня 2024 року:
- атакували ресурси ПАТ Ростелеком — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.
- отримали доступ до системи електронного документообігу влади російської Бєлгородської області, здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
- вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ Белзнак;
- знищили інформаційні ресурси муніципального бюджетного закладу Старооскольского міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального господарства;
- атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ Томмолоко;
- захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;
- вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.
«Завдані ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів. Атаки на Росію у кіберпросторі тривають», — підсумували в ГУР.