У Міноборони розповіли про очікування від сьогоднішнього "Рамштайну"

У міністерстві оборони України назвали очікування від сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн", яке почалося у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Про це йдеться﻿ в дописі Міноборони у Telegram-каналі.

Це вже 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Подія проходить на базі Повітряних сил США.

Українську делегацію очолює Міністр оборони України Рустем Умєров.