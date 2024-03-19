У Міноборони розповіли про очікування від сьогоднішнього "Рамштайну"
У міністерстві оборони України назвали очікування від сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн", яке почалося у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.
Про це йдеться в дописі Міноборони у Telegram-каналі.
Це вже 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Подія проходить на базі Повітряних сил США.
Українську делегацію очолює Міністр оборони України Рустем Умєров.
"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", – йдеться в повідомленні.