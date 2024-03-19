Угорщина хоче отримувати газ через Україну після 2024 року – ЗМІ

Угорщина цікавиться перспективою продовження транзиту російського газу через Україну після завершення дії транзитного контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" після 2025 року, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Як зазначається в матеріалі видання, Угорщина до жовтня 2021 року отримувала російський газ транзитом через Україну, а потім підписала новий контракт із постачанням "Турецького потоку".

Інтерес до транзиту газу через Україну викликаний тим, що цей маршрут постачання дешевше, ніж через "Турецький потік".

Раніше повідомлялося, що питання про продовження транзиту порушував під час свого візиту в Україну прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це хороша новина" , - заявив Фіцо у Facebook після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді наприкінці січня.

Після заяви Фіцо у Києві не виключили, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.

При цьому Європейська комісія вважає, що навіть держави-члени, які найбільше залежні від російського газу, зможуть пережити повне припинення поставок з країни. За українським маршрутом минулого року пройшло близько 14 млрд кубометрів, майже половина з яких пішла до Австрії.