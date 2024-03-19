У РФ загорівся і затонув траулер "Капітан Лобанов"

У Росії загорівся, а потім затонув траулер "Капітан Лобанов". Це вже не перший подібний інцидент із судном. ﻿З посиланням на росЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Керівник прес-служби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло "внаслідок нештатної ситуації".

При цьому він подробиць події не навів. Він також додав, що внаслідок інциденту постраждало кілька людей.

Водночас Telegram-канал 112 повідомляє, що російський траулер затонув у Балтиці недалеко від міста Піонерський. Стверджується, що одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти.

Видання зазначає, що три роки тому траулер "Капітан Лобанов" завалився набік під час спуску на воду, після чого частково затонув.