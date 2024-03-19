У ГУР розповіли про зростання невдоволення росіян Путіним

В Росії серед населення все більше накопичується втома від путінського режиму та, зокрема, від наслідків розпочатої диктатором Путіним війни проти України.﻿ Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Можемо констатувати, що справді все більше росіян відчувають на собі наслідки війни, яку путін приніс не лише в Україну, але й на територію Росії" , - зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, останні події на території Білгородської та Курської областей, інциденти на промислових підприємствах, на нафтопереробних заводах, військових підприємствах разом з потоком ліквідованих і поранених окупантів, які повертаються на територію РФ з України, матимуть наслідки для режиму Путіна.