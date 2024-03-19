У РФ зараз менше можливостей для мінування Чорного моря – речник ВМС

У ворога зараз набагато менше спроможностей для мінування Чорного моря, ніж було раніше. Водночас роботи з розмінування для українських вибухотехніків і так досить багато. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз спроможностей набагато менше. Останнім часом, коли це відбувалося, використовували саме авіацію, після втрати чергового Су-24, який скидав донні міни, впродовж кількох місяців вони цього вже не роблять. Таких кейсів, щоб вони зараз мінували, не готовий навести" , - сказав Плетенчук.

Він додав, що попри це в морі і так багато мін - "вони самостійно непередбачувано переміщуються, плюс наслідки підриву Каховської ГЕС, коли у море змило все, чим було заміновано лівий берег, тому ... вистачає щоденної роботи з пошуку мінно-вибухових предметів і їхнього знешкодження".