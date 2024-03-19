Генсек ООН закликав світ до ядерного роззброєння

, повідомляє Дзеркало тижня.

Геополітична напруженість та недовіра, які сьогодні виникли у світі, збільшують ризик ядерної війни до найвищої точки за останні десятиліття. Таку думку висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час останнього засідання.

Він наголосив, що популярний біографічний фільм про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера "втілив сувору реальність ядерного кінця світу в яскраве життя для мільйонів людей у всьому світі".

"Людство не зможе пережити продовження Оппенгеймера. Ядерна зброя — найруйнівніша зброя, яка колись винайдена, здатна знищити все життя на Землі" , — сказав Гутерреш.

Він закликав світ здійснити ядерне роззброєння. Першим кроком на цьому шляху повинна стати ліквідація ТЯЗ.