У Росії встановлять системи ППО біля нафтогазових об'єктів

Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем після того, як Київ останніми місяцями зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах. Про це повідомляє The Guardian, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир" , - повідомив директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов.

Удари дронів по НПЗ

З січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Внаслідок ударів українських безпілотників було виведено з ладу потужність російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.