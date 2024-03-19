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Фінляндія передала Україні катери, їх доставлять через Румунію – ЗМІ

Фінляндія передала Україні катери, їх доставлять через Румунію – ЗМІ
Фото: Vasya21 / GoodFon

Фінляндія безоплатно передала Україні бойові катери, які будуть доставлені транзитом через Румунію. Про це пишуть румунські ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив у понеділок румунському парламенту, що він схвалив транзит військових катерів, переданих Фінляндією Україні, через територію Румунії. Однак кількість і тип переданих катерів не розголошуються.

Глава румунської держави також схвалив підготовку близько 50 українських військовослужбовців у Румунії, яких навчатимуть користуватись цими катерами.

Військово-морські сили Фінляндії мають десантні кораблі класу Jehu та транспортні кораблі класів Jurmo та Uisko, однак фінська влада не розголошує зміст пакету військової допомоги, переданого Україні.

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