Ворог не відмовився від захоплення Куп'янська, попри провал до "виборів" – ЗСУ

На Лимано-Куп'янському напрямку, попри відсутність "результатів" до "виборів" президента РФ, ворог тримає угруповання військ, близько 100 тисяч військовослужбовців. Вони можуть продовжувати штурми. Про це заявив в ефірі телемарафону представник бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов, повідомляє Ліга.net.

Шевцов зазначив, що у росіян був "дедлайн до 15 березня" - захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, щоб "показати якісь результати перед "виборами" президента в Російській Федерації".

Проте він наголосив, що на жоден клаптик вони не просунулися, але від своїх намірів не відмовились. Наразі Збройні Сили України очікують на продовження тих самих дій.

Військовий зазначив, що наразі на напрямку залишається те саме угруповання військ – близько 100 000 військових та велика кількість техніки.

Речник розповів, що протягом 2024 році на ділянці, яку тримає бригада, зупиняли дві спроби прориву ДРГ. Ціль груп — знищення інфраструктури, підривні роботи, наголосив він.