КНДР застосувала на навчаннях надвеликі РСЗВ, які може передати РФ

Армія Північної Кореї провела навчання, уперше застосувавши артилерійські 600-мм реактивні системи залпового вогню.﻿ Про це йдеться у повідомленні державного Центральне агентство новин Кореї, пише Віктор Кузнєцов, Ділова столиця.

Агентство пише, що голова КНДР, який був на стрільбах, заявив, що гармати такого типу мають бути в постійній готовності "до руйнування столиці та структури військових сил ворогів". За його словами, нові РСЗВ мають місію "з припинення і стримування ймовірності війни".

Крім того, південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що 18 березня південнокорейські військові зафіксували запуск кількох балістичних ракет малої дальності з районів, розташованих поблизу Пхеньяна, і вони пролетіли приблизно 300 км у бік Східного моря. На думку експертів, КНДР могла застосувати надвеликі реактивні системи залпового вогню KN-25, ідеться в повідомленні.

Зазначається, що балістичні ракети малої дальності КN-25 – із того самого сімейства зброї, яку Пхеньян передав країні-агресору Росії для атак на Україну. Південнокорейський міністр оборони Шин Вон Сік висловив припущення, що на навчаннях могли проводити фінальну перевірку продуктивності перед експортом у РФ.