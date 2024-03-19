У ЄС пропонують використати 90% доходів від активів РФ на зброю для України

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив 19 березня, що пропонуватиме ЄС використати 90 відсотків доходів від російських активів, заморожених в Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру, повідомляє Радіо Свобода.

Верховний представник ЄС із закордонних справ заявив журналістам у Брюсселі, що запропонує перерахувати решту 10% до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.

За словами Борреля, він подасть пропозицію країнам-членам ЄС 20 березня, напередодні саміту Євросоюзу, який розпочнеться наступного дня.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив 19 березня, що пропонуватиме ЄС використати 90 відсотків доходів від російських активів, заморожених в Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Верховний представник ЄС із закордонних справ заявив журналістам у Брюсселі, що запропонує перерахувати решту 10% до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.

За словами Борреля, він подасть пропозицію країнам-членам ЄС 20 березня, напередодні саміту Євросоюзу, який розпочнеться наступного дня.

Повідомляється, що пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів ЄС, передбачають застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів, з метою використання приблизно трьох мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну і розвитку її оборонної промисловості.

Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заблоковані країнами «Групи семи», ЄС і Австралією, причому понад дві третини із них заблоковані в ЄС.

Фінансування стало особливо важливим у той час, як Україна стикається з нестачею артилерії, а близько 60 мільярдів доларів допомоги від США залишаються заблокованими в Конгресі.

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