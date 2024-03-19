Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Кабінет міністрів зареєстрував проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (№11090), повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення уряду.
Згідно з повідомленням, перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.
З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання - не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.
Через девальвацію, викликану війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро.
"Тобто чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", - йдеться в повідомленні Кабміну.
Вираження у євро ставок акцизного податку на тютюнові вироби рекомендовано Міжнародним валютним фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) та передбачено Національною стратегією доходів.
Реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році - на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.
Згідно з повідомленням, це важливо для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони.
Кабінет міністрів розраховує, що реалізація законопроекту сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшенню тривалості життя українця.