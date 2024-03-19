У ЛСР назвали умову перекидання військ Путіна з України

Якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській та Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме такими темпами, то Путіну доведеться перекидати війська з фронту.﻿ Про це в етері телемарафону заявив заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар", пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи є необхідність Путіну забирати сили з поля бою в Україні, щоб стримувати рейд, "Цезар" зазначив про великі втрати окупантів.

"Мені не відомо скільки ще триватиме наша операція. На поточний момент, за тиждень півтори тисячі ми відправили в госпіталі і могилу. Ми знаємо, що угруповання (путінської армії - ред.) на цій ділянці налічувало до 30 тисяч осіб" , - стверджує заступник командира ЛСР.

За його словами, зрозуміло, що у бою бере участь не більше половини з цієї кількості. Решта займаються логістикою, забезпеченням, ремонтом тощо.