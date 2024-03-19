У ЛСР назвали умову перекидання військ Путіна з України
Якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській та Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме такими темпами, то Путіну доведеться перекидати війська з фронту. Про це в етері телемарафону заявив заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар", пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
Відповідаючи на питання, чи є необхідність Путіну забирати сили з поля бою в Україні, щоб стримувати рейд, "Цезар" зазначив про великі втрати окупантів.
"Мені не відомо скільки ще триватиме наша операція. На поточний момент, за тиждень півтори тисячі ми відправили в госпіталі і могилу. Ми знаємо, що угруповання (путінської армії - ред.) на цій ділянці налічувало до 30 тисяч осіб", - стверджує заступник командира ЛСР.
За його словами, зрозуміло, що у бою бере участь не більше половини з цієї кількості. Решта займаються логістикою, забезпеченням, ремонтом тощо.
"Якщо такими темпами операція триватиме ще кілька тижнів, то йому (Путіну - ред.) у будь-якому разі доведеться перекидати туди війська, щоб посилити своє угруповання", - наголосив "Цезар".