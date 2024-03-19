Путін заявив, що спроби прориву ДРГ через кордон РФ провалилися

Президент Росії Владімір Путін на засіданні колегії Федеральної служби безпеки 19 березня заявив, що російські війська провалили спроби прориву «диверсантів» через кордон. Свою заяву він зробив після того, як вранці було анонсовано евакуацію дев’яти тисяч людей із Бєлгорода та низки інших населених пунктів області, повідомляє Дзеркало тижня.

Насправді ж сутички у Бєлгородській та Курській областях продовжуються.

Під час виступу Путін стверджував, що «останнім часом багато зроблено для зміцнення державного кордону РФ», особливо в зоні бойових дій, а прикордонні загони укомплектовані додатковим особовим складом, сучасною зброєю та технікою.

«Результати ми бачимо – всі спроби прориву на нашу територію диверсійних банд, які складаються із регулярних частин противника, закордонних найманців і всякого непотребу, всі ці спроби провалились» , - заявив він.

При цьому господар Кремля, який організував собі «блискавичну» перемогу на «виборах», обурився, що «влада Києва за підтримки Заходу перейшла до терористичних методів, у тому числі обстрілів мирних міст та замахів на представників влади».

«Нещодавні провокаційні заяви західних структур про можливості терактів у Росії були націлені на залякування та дестабілізацію суспільства» , - додав він.

Путін доручив ФСБ спільно з іншими спецслужбами та правоохоронними органами посилити антитерористичну роботу в усіх напрямках та «не забувати про зрадників, які беруть участь у ДРГ, шукати їх поіменно та карати без терміну давності, де б вони не знаходилися».

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон в ніч на 12 березня перетнули українсько-російський кордон та зайшли до кількох областей РФ. Зокрема, вони взяли під контроль деякі прикордонні населені пункти в Білгородській та Курській областях. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що всі ці формування діють як самостійні підрозділи, оскільки вони складаються з громадян Росії.

Вранці 19 березня Російський добровольчий корпус заявив про бої за село Козинці Бєлгородської області, а губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про плани евакуації дітей.