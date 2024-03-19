Представник Китаю провів зустріч з політичним лідером ХАМАСу

Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що його посланник Ван Кецзянь спілкувався з політичним лідером ХАМАСу Ісмаїлом Ханія, це була перша зустріч між китайським чиновником та представником ХАМАСу після 7 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Під час зустрічі, що відбулася у неділю в Катарі, Ван Кецзянь та Ханія "обмінялися думками щодо конфлікту у секторі Гази та з інших питань", повідомили у міністерстві закордонних справ КНР.

На зустрічі Ханія говорив про "необхідність швидкого припинення агресії та масових вбивств", а також що ізраїльські військові мають вийти з сектору Гази та про "досягнення політичних цілей та прагнень щодо створення незалежної палестинської держави".

Минулої середи Ван Кецзянь відвідав Західний берег Йордану та зустрівся з міністром закордонних справ Палестини Ріядом Аль-Малікі, повідомило китайське міністерство.

Ван Кецзянь сказав Аль-Малікі, що Китай "глибоко стурбований" війною та важкою гуманітарною ситуацією у секторі Гази і докладає усіх зусиль, щоб "забезпечити припинення вогню та захист цивільного населення".

Потім посланник КНР відвідав Ізраїль минулого четверга та зустрівся з Хагаї Шагріром, керівником Азіатсько-Тихоокеанського бюро МЗС Ізраїлю.

Ван Кецзянь сказав ізраїльським офіційним особам, що пріоритетом має бути "всеосяжне припинення вогню, припинення війни, гарантія гуманітарної допомоги та захист цивільних осіб", повторивши заклики до рішення про утворення двох держав.

Ван Кецзянь став першим китайським дипломатом, який здійснив поїздку в Ізраїль з початку війни з ХАМАСом.