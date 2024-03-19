ЗМІ: Експорт нафти з Росії зростає попри атаки українських дронів

В Росії, попри атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру, зростає експорт нафти. У березні РФ збільшить експорт на 200 тисяч барелів на день, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Напади, ймовірно, скоротять переробку російської нафти на 300 тисяч барелів на день, на додаток до планових ремонтних закриттів" , - написали аналітики JP Morgan у своїй записці.

Однак, за їх даними, зниження обсягів первинної переробки нафти призведе до збільшення її експорту.

Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти у березні майже на 200 тисяч барелів на день.