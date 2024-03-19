Німеччина замовить у США крилаті ракети на заміну Taurus – Bild

Уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет JASSM-ER у Сполучених Штатів. Посилаючись на дані видання Bild, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, ця закупівля може замінити існуючі ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро, йдеться в матеріалі.

Як вказує видання, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", але процес закупівлі JASSM затягнувся.

За даними Bild, офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.

Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.

Як повідомлялося, публікація ЗМІ деяких деталей обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.