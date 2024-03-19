Кулеба розповів про хід діалогу з Угорщиною після зустрічі з Сійярто

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Угорщиною з приводу проблемних питань двосторонніх відносин продовжується, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу.

"На цей час зустрічі з Петером (Сійярто) нема у моєму графіку, але ми розмовляємо, ми знаємо один одного деякий час, ми обидва зробили багато для нормалізації відносин між Україною та Угорщиною", – зазначив він, відповідаючи на питання про можливу зустріч з угорським колегою.

Він згадав про зустріч в Ужгороді наприкінці січня.

"Ми запустили тоді двосторонній трек для вирішення найбільш проблемних питань у наших відносинах. Розмови продовжуються. Петер представляє Угорщину, а я та голова Офісу президента Андрій Єрмак – Україну.

Наша позиція проста – ми хочемо вирішити двосторонні проблеми на двосторонній основі. Ми віддані цій меті і ми робимо кроки вперед", – сказав Кулеба.

Він також висловив сподівання, що Угорщина не блокуватиме пов'язані з Україною кроки на рівні ЄС і НАТО, оскільки "ми надали запевнення у тому, що бажаємо вирішити проблеми на двосторонній основі і ми працюємо над цим".

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Минулого тижня Єрмак і Сійярто провели розмову і анонсували зустріч.

Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні. Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.