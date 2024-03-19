Шмигаль: Україна розраховує до квітня отримати достатню кількість снарядів

Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії, повідомляє РБК-Україна.

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України - ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", - підкреслив глава уряду.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів поза Євросоюзом. Але для таких постачань необхідно знайти фінансування.

Вже у березні ЗМІ писали про те, що для постачання снарядів нашим захисникам країни Заходу виділили майже всі необхідні гроші.

11 березня Павел уточнив, що постачання снарядів в Україну можуть розпочати протягом кількох тижнів.

Зазначимо, українським захисникам наразі не вистачає артилерійських снарядів. Через це їм все важче стримувати атаки російських окупантів. Нещодавно бійцям ЗСУ довелося відступити з Авдіївки та ще кількох населених пунктів.