Депортація дітей з Херсона: двом соратницям Путіна оголосили підозру

Двом соратницям російського"президента" Володимира Путіна оголосили підозру за причетність до депортації дітей з Херсона, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Службу безпеки України.

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової — дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

Фігурантки входять до близького оточення Путіна і причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави.



За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини.

Правоохоронці уточнили, що йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова і Варламова прибули в обласний центр під виглядом "офіційного візиту" представниць РФ.

Тоді вони навідалися до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви начебто для оздоровлення в російських медзакладах.

Розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в будинку дитини, де виявили фіктивні документи про вивезення неповнолітніх до РФ із підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом фігуранткам про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни, примусового індивідуального чи масового переселення, або депортації осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".