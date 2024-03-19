Куліба: Амбіції Путіна не обмежаться Молдовою та Грузією, він піде далі

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що амбіції правителя Росії Владімір Путіна не обмежуються кордонами найближчих сусідів і він рухатиметься далі, наскільки йому дозволять, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу.

Кулеба нагадав про поширений Росією наприкінці 2021 року документ з вимогами до НАТО повернутися до своїх кордонів станом на 1997 рік.

"Я б не обмежував амбіції Путіна лише Молдовою та Грузією. Його плани йдуть набагато, набагато далі, і він рухатиметься так далеко, наскільки йому дозволять.

Саме тому найбільш ефективний спосіб запобігти ситуації, коли НАТО і центральноєвропейські країни битимуться з російськими солдатами на власній території – це допомогти Україні завдати поразки Росії на нашій території", – сказав він.

За словами міністра, якою б не була ціна допомоги Україні зараз, ціна ведення війни власними силами набагато вища, в тому числі і через найвищу ціну людських життів, яку зараз платить Україна.

Він наголосив, що з огляду на те, що Путін бажає відновлення Радянського союзу, його амбіції йдуть далі кордонів його найближчих сусідів.

"Він не визнає право багатьох держав бути у їхніх міжнародно визнаних кордонах, тому країни Центральної Азії також мають бути занепокоєні", – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.