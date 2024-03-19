Прем'єр Італії виступила проти відправлення західних військ в Україну

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, проти якої РФ веде загарбницьку війну, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ANSA.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Як інформує Bloomberg, вона розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.

Раніше проти відправки західних військ в Україну виступив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, заявивши, що це стане на заваді дипломатії.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.