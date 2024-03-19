У частині України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики
На півдні, сході і в центрі України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки балістикою, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ.
Повідомлення про загрозу почало поширюватись приблизно о 20:00.
За інформацією ПС, для областей, в яких оголошена повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про зліт винищувачів у РФ не повідомляють.
Що передувало:
У вівторок повітряна тривога вже звучала в Україні. Через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ під загрозою були всі області країни. Тривога тривала з 16:10 до 16:45.