Шольц розкритикував суперечки щодо підтримки України з боку Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував суперечки, що точаться останніми тижнями щодо підтримки України з боку Німеччини й, зокрема, постачання крилатих ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє DPA.

За його словами, цю дискусію не розуміють за межами Німеччини, яка є другим за величиною постачальником зброї в Україну. Це потрібно визнати, додав він.

"Дебати в Німеччині є безглуздими. Це соромно для нас як для країни", – заявив Шольц.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі радіостанції Deutschlandfunk попередив, що дебати про ракети Taurus затьмарюють нагальні оборонні потреби України.

"Ця дискусія була доведена до крайнощів протягом декількох місяців. Не потрібно було доходити до того, щоб виключити її раз і назавжди. Втім, я вважаю, що має бути зрозумілим, що підтримка України в інших сферах є більш важливою", – переконаний він.

На його думку, достатня кількість артилерійських боєприпасів, ракетна артилерія більшої дальності та протиповітряна оборона – це насправді екзистенційні питання для Києва.

Як повідомлялося, публікація ЗМІ деяких деталей обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.