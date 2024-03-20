У Bloomberg назвали мету візиту Кулеби до Індії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Джерела видання повідомили, що Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Нагадаємо, 3 січня Кулеба провів телефонну розмову з Джайшанкаром.

Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року.

Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського. Крім того, Кулеба розповів про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів, на який Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна.