Данилов заявив, що РФ буде деколонізовано вже "найближчим часом"

Країнам Заходу потрібно готуватися, оскільки повна деколонізації Російської Федерації відбудеться "найближчим часом"﻿. Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у інтерв'ю журналістам, повідомляє Ділова столиця.

"Росія знаходиться у крайній стадії, коли вона починає процес абсолютної деколонізації. Це буде відбуватися пришвидшеними темпами. Саме до цього треба готуватися Заходу. В один момент можуть відбуватися дуже цікаві події, які точно будуть на користь нам, і я ще раз наголошую: Захід має бути готовий до того моменту, що Росія буде деколонізована найближчим часом" , — заявив політик.

На думку секретаря РНБО, це "невідворотний процес", хоча деякі країни й не бажають такої деколонізації РФ.