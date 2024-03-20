Уночі безпілотники атакували Енгельс: Міноборони РФ заявляє про роботу ППО
У ніч на 20 березня безпілотники атакували Енгельс у Саратовській області РФ – там знаходиться військовий аеродром.
Про вибухи повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців.
Видання повідомляє, що місцеві жителі чули щонайменше 4 вибухи.
Губернатор області повідомив про роботу ППО.
"Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно й ефективно. Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", – зазначив він.
У Міноборони РФ прозвітували про збиті безпілотники:
"Черговими засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".
Зазначимо, в Енгельсі знаходиться база військово-космічних сил Росії – "Енгельс-2".