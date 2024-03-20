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Уночі безпілотники атакували Енгельс: Міноборони РФ заявляє про роботу ППО

У ніч на 20 березня безпілотники атакували Енгельс у Саратовській області РФ – там знаходиться військовий аеродром.

Про вибухи повідомляє﻿ Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців.

Видання повідомляє, що місцеві жителі чули щонайменше 4 вибухи.

Губернатор області повідомив про роботу ППО.

"Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно й ефективно. Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", – зазначив він.

У Міноборони РФ прозвітували про збиті безпілотники:

"Черговими засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Зазначимо, в Енгельсі знаходиться база військово-космічних сил Росії – "Енгельс-2".

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