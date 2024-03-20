У Пентагоні заявили про "підвищений ризик" для України без допомоги США

Затримки в отриманні Україною допомоги США продовжують наражати Україну на "підвищений ризик". Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах й інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня" , – сказав він 19 березня, перебуваючи на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, де проходило 20-те засідання Контактної групи з оборони України.

"Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими й інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії. Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України і на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію" , – додав Райдер.

Речник Пентагону також відзначив допомогу, яку надають Україні партнери США в Європі.

"Із точки зору типів допомоги, яку ми бачимо від країн, це дійсно масштабно і суттєво. Тож, звичайно, Сполучені Штати є одним із багатьох партнерів, які працюють на підтримку України. Тому такі форуми, як Контактна група з питань оборони України і коаліції можливостей дозволять нам продовжувати визначати найбільш нагальні потреби України не лише в найближчій, але й у довгостроковій перспективі" , – зауважив він.

19 березня в Німеччині відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому головував особисто міністр оборони США Ллойд Остін. Це був його перший закордонний візит після шпиталізації. Зустріч у форматі «Рамштайн» збирається на тлі критичної нестачі в Україні боєприпасів і помітного просування російських військ на сході, а також затримки з наданням допомоги США.

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