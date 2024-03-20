Армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих

Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, постраждали п'ятеро людей. Про це поінформував﻿ начальник Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак.

"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали п'ятеро людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти" , - йдеться у повідомленні.

Очільник адміністрації зазначив, що це були брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка - "важка". Всі четверо – у лікарні.

На ураженій території пошкоджені оселі. Інформація уточнюється.