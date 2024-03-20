Канада може закуповувати дрони українського виробництва

Канада й інші партнери України могли б закуповувати вироблені в Україні дрони для власних оборонних потреб. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер під час пресконференція в Оттаві, повідомляє Укрінформ.

За його словами, під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість" , - сказав Блер.

За його словами, "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".

"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель" , - зазначив міністр.