Бен Воллес оцінив ідею з відправкою військ в Україну

Колишній глава міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Лондон має збільшити військові витрати та готуватися до ймовірного протистояння з Росією на території України. Про це пише Daily Mail, повідомляє Корреспондент.

"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключати". Зрештою, частина стримування - це двозначність, щоб противник гадав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що Путін робить майстерно - він змушує всіх гадати. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати" , - сказав він.

Він вказав, що російська агресія це "дуже серйозно".

"Найкраще - це переконатися, що він розуміє, що ми вважаємо те, що він робить в Україні, дуже і дуже серйозним" , - наголосив колишній глава Міноборони.

Він додав, що фіктивні вибори в Росії показали, що Путін - найближчий до Адольфа Гітлера в цьому поколінні.