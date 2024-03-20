РФ за добу втратила у війні 700 військових і 37 безпілотників – Генштаб
Росія за добу втрати у війні проти України 700 військових, 9 танків, 16 артилерійських систем, 37 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 433 090 (+700) осіб,
- танків − 6 828 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 058 (+9) од,
- артилерійських систем − 10 714 (+16) од,
- РСЗВ − 1 017 (+0) од,
- засобів ППО − 721 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 355 (+37) од,
- крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 198 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1738 (+3) од.