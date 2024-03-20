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РФ за добу втратила у війні 700 військових і 37 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила у війні 700 військових і 37 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втрати у війні проти України 700 військових, 9 танків, 16 артилерійських систем, 37 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 433 090 (+700) осіб,
  • танків − 6 828 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 13 058 (+9) од,
  • артилерійських систем − 10 714 (+16) од,
  • РСЗВ − 1 017 (+0) од,
  • засобів ППО − 721 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 355 (+37) од,
  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 198 (+7) од,
  • спеціальної техніки − 1738 (+3) од.

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