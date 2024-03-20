РФ за добу втратила у війні 700 військових і 37 безпілотників – Генштаб

Росія за добу втрати у війні проти України 700 військових, 9 танків, 16 артилерійських систем, 37 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали: