Чоловіків можуть подавати у розшук після третьої неявки до ТЦК – нардеп

Військовозобов'язані чоловіки, які після вручення повістки тричі не прийдуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можуть оголошувати у розшук. Про це розповів в ефірі телемарафону народний депутат від Батьківщини Вадим Івченко, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє Дзеркало тижня.

Цю ідею для нового проєкту про мобілізацію розглядатимуть у Верховній Раді.

«Є така ініціатива щодо збільшення штрафів за неявку до ТЦК після вручення повістки. Кожен наступний штраф буде більшим за попередній, а якщо людина не прийде тричі, його можуть подати в розшук. Для цього буде потрібне рішення суду. Таку пропозицію надали в уряді, її розглянуть парламентарі правоохоронного комітету» , – зазначив Івченко.

Раніше він говорив, що із законопроєкту про мобілізацію виключили обмеження на використання транспорту та блокування рахунків ухилянтів.