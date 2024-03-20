На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення

Минулої доби, 19 березня, російські війська знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, росіяни обстрілювали Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокаменку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та місто Херсон.

Як інформує Прокудін, окупанти поцілили по житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також зафіксовано потрапляння до адмінбудівлі, дошкільного навчального закладу, припортової інфраструктури та автомобіля.