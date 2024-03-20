КНДР заявила про успіхи у створенні гіперзвукової ракети

Північна Корея успішно випробувала твердопаливний двигун для своєї гіперзвукової ракети середнього радіусу дії нового типу, написали в середу державні ЗМІ країни, стверджуючи про прогрес у розробці більш потужної ракети, призначеної для ударів по віддалених американських цілях у регіоні. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Гіперзвукова ракета є однією з низки високотехнологічних систем озброєнь, які північнокорейський лідер Кім Чен Ин публічно пообіцяв представити, аби впоратися з тим, що він назвав поглибленням ворожості з боку США. Експерти кажуть, що Кім хоче модернізувати арсенал озброєнь, щоб вирвати у Штатів поступки, такі як послаблення санкцій, коли відновиться дипломатія

У вівторок, 19 березня, Кім керував випробуванням багатоступеневого твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети на північно-західному ракетному полігоні, повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

ЦТАК цитує Кіма, який заявив, що стратегічна цінність нової ракети середньої дальності є такою ж важливою, як і міжконтинентальні балістичні ракети, націлені на материкову частину США. У заяві сказано, що графік завершення розробки нової системи озброєнь був "встановлений завдяки великому успіху у важливих випробуваннях".

Ракети середньої дальності КНДР - це системи озброєнь, в першу чергу націлені на атаку американської тихоокеанської території Гуам, де розташовані військові бази. За словами експертів, за допомогою коригування дальності ракети можуть бути використані для ураження ближчих цілей, таких як військові об'єкти США на японському острові Окінава.