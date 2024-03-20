Кулеба пояснив, у чому ідея Макрона про відправку військ
Говорячи про можливість відправлення західних військових до України, президент Франції Еммануель Макрон не мав на увазі їхньої участі у бойових діях. Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Ліга.net.
За його словами, французький лідер мав на увазі підготовку українських військових. Кулеба запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти Росії.
"Коли Макрон казав про відправлення військ в Україну, європейських лідерів охопила паніка. Макрон всього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – пояснив глава МЗС.