Рада готує звернення до країн світу з проханням не визнавати легітимність Путіна

У Верховній Раді готують звернення до країн світу із проханням не визнавати Володимира Путіна "легітимним президентом" Росії. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, повідомляє Ліга.net.

За його словами, одним з ініціаторів є спікер парламенту Руслан Стефанчук та комітет, який очолює Мережко. Над розробкою звернення працювала і парламентська опозиція.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній із резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії" , - сказав нардеп.

Народний депутат від Слуги народу, член комітету із зовнішньої політики Марія Мезенцева заявила виданню, що ПАРЄ "найшвидше" реагує на зовнішньополітичні ситуації щодо агресії РФ проти України.

Вона нагадала, що 13 жовтня ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього "президентського терміну" та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

За словами Мезенцевої, те, що Путіна "привітали" лідери КНДР, Китаю, Ірану і не привітали лідери союзників України, свідчить про те, що "все робиться правильно".