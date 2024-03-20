На Дніпропетровщині через негоду знеструмлені понад 9 тисяч споживачів – Міненерго

Через несприятливі погодні умови у Дніпропетровській області знеструмлювалось понад 9 тисяч споживачів. ﻿Про це заявили у міністерстві енергетики України, повідомляє Економічна правда.

"Станом на ранок майже всіх заживлено, залишається без світла близько 100 абонентів" , – додали у відомстві.

Крім цього минулої доби, 19 березня, аварійно вимикалась повітряна лінія електропередачі 220 кВ у Закарпатській області. Без знеструмлених споживачів, додали у Міненерго.

Водночас у відомстві наголосили, що нині дефіциту електроенергії немає. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт.