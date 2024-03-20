У Білгородській області через обстріли відправили на канікули школярів

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про достроковий початок шкільних канікул у прикордонних з Україною районах регіону, а також у Білгороді та Яковлівському міському окрузі, де напередодні відновилися бої, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що у всьому регіоні планові канікули розпочнуться з понеділка. Коледжі та виші переводять на дистанційне навчання без присутності викладачів у будинках навчальних закладів. Гуртки та секції цього тижня не працюватимуть.

Нагадаємо, російські повстанці проти путінського режиму проводять рейд у Білгородській та Курській областях. Вони взяли під контроль кілька населених пунктів. Місцеве населення в паніці тікає. Своєю чергою російські добровольці кілька разів оголошували гуманітарні коридори для цивільних.