Польські фермери повністю не пропускають вантажівки на двох КПП – прикордонники

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

Демченко зауважив, що "нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України, а також пропускають на в'їзд в Польщу лише кілька вантажівок за добу по напрямку "Шегині", за минулу добу таких було п'ять".

За його словами, також польські фермери пропускають через ПП "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок, які слідують з Польщі в Україну – за минулу добу це 70 та 40 відповідно.

Станом на ранок 20 березня на цих п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 850 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин". Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Як повідомлялося, польські аграрії у середу проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.