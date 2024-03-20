Уряд вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни"

Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Про це йдеться на сайті уряду, повідомляє ЛігаБізнес.

19 березня це питання обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначила, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає.

Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодилося, що існує питання подальшого функціонування списку.

Тому було ухвалено такі рішення:

всю інформацію зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" передадуть до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, яка розгляне наявність підстав для застосування санкцій РНБО;

сторінка "Міжнародні спонсори війни" переадресовуватиме на вебсайт Державного реєстру санкцій.

НАЗК два роки самостійно визначало, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створювало Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Востаннє список "спонсорів війни" агентство поповнювало 15 лютого 2024 року, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

27 лютого 2024 року НАЗК отримало нового керівника – ним став Віктор Павлущик.