Польські протестувальники заблокують рух автобусів через КПП "Шегині" – ДПСУ

Польські фермери мають намір заблокувати рух пасажирських автобусів в пункті пропуску "Медика" - "Шегині".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського – "Шегині".

Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд" , – повідомив речник ДПСУ.

Як пояснює Демченко, про те, скільки триватимуть такі дії – інформації від польських прикордонників наразі не надходило.

Польська сторона має повідомити у разі зміни ситуації, або наявності додаткової інформації, зазначив офіцер.