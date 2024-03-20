Шмигаль обговорив з Боррелем ключові питання для України в рамках ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Високий представник ЄС Жозеп Боррель обговорили ключові пріоритети напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це повідомив﻿ Денис Шмигаль в Telegram, наголошуючи на продуктивності зустрічі.

За словами прем'єра, під час бесіди було обговорено подальшу військову допомогу, зокрема, в рамках Європейського фонду миру (EPF) і Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС.

Також в розмові було порушене питання щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Крім того, політиками була піднята тема щодо підтримки Формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру та ухвалення переговорної рамки, а також початок переговорів про вступ України до ЄС.

Український прем'єр подякував за додаткові 5 мільярдів євро на військову підтримку України, та висловив сподівання на плідні засідання Ради асоціації.