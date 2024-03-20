Перші 300 тисяч снарядів дадуть ЗСУ кілька місяців перепочинку - МЗС Чехії

Чехія "на межі" постачання Україні тисяч артилерійських боєприпасів, заявив тамтешній міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.

Наразі країна має 300 тисяч снарядів, які дозволять ЗСУ отримати "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту, і які наша країна отримає до червня.