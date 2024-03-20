Росія намагається замаскувати літаки й кораблі – британська розвідка

Росія докладає зусиль, щоб збільшити та вдосконалити застосування маскування задля пом'якшення важких втрат, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили (ПКС). Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії, де опублікували супутниковий знімок макета субмарини РФ та його силуету в порту Новоросійська, повідомляє Європейська правда.

Розвідка зазначає, що попри ці спроби російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі.

"Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат" , – йдеться в огляді.

Аналітики вказують, що на російських авіабазах маскування здійснюють за допомогою макетів літаків та шин на крилах літаків. За їхніми даними, на дев'яти російських авіабазах є також розфарбовані силуети планерів літаків.

Натомість кораблі Чорноморського флоту, стверджують розвідники, мають чорну фарбу на носі та кормі, що, ймовірно, має зробити їхні військові кораблі меншими та не такими привабливими для обстрілу.

В огляді йдеться, що росіяни також малюють силуети кораблів на причалах, ймовірно, для того, щоб заплутати українських операторів БПЛА.