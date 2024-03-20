Росіяни намагаються створити новий залізничний маршрут з РФ до Криму - Гуменюк

У російських сил наразі немає перспективи найближчим часом переправляти вантажі анонсованою президентом Володимиром Путіним залізницею з Росії через окуповані території до Криму, але РФ підтягує ресурс на окуповану частину Запорізької області, щоб звести цей альтернативний маршрут. Про це в ефірі розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Радіо Свобода.

«Є певна зосередженість економічних зусиль на цьому напрямку. Але дуже суттєво впливає погода, не дозволяє окупантам проводити якісь нормально розгорнуті, просувні дії. Але тим не менш ми бачимо, що вони намагаються навколо цього процесу створити максимальний ефект будівництва року хоча б. Не будемо казати століття. Але будівництва року. І зараз ми не бачимо такої активності, яка б дозволила їм просуватися кілометрами. Але розуміємо, що вони підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут. Тобто в долю зайвої конструкції в районі Керченської протоки вони не вірять» , – зазначає Гуменюк.

Під час виступу до 10-ї річниці окупації Криму Путін заявив про альтернативний залізничний маршрут в обхід Керченського мосту, який сполучає окупований Крим із Росією: з російського Ростова до окупованого Кримського півострова через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Він додав, що частина такого маршруту вже запрацювала.

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