Майже третина українців за обмеження прав для тих, хто виїхав за кордон

Обмеження прав для українських громадян, що виїхали за кордон (право голосувати, займати певні посади, вести господарську діяльність) підтримують 29% респондентів, проти такої ініціативи - 68%. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними опитування, 54% опитаних вважають, що не варто застосовувати обмеження в правах для мешканців окупованих територій, ще 43% - мають протилежну думку.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 18-24 жовтня 2023 року серед 2000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.