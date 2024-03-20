Майже половина українців підтримує самосуд над воєнними злочинцями

Серед українців розділилися думки щодо виправданості самосуду над винними у воєнних злочинах: 46% опитаних вважають самосуд виправданим, тоді як 51% — протилежної думки﻿. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Ділова столиця.

З тим, що справедливості можна буде досягнути без арешту та суду над винними в нападі на Україну та воєнних злочинах, не погоджуються 75% респондентів. З можливістю досягнення справедливості за таких умов погоджуються 22%.

Встановлення справедливості для постраждалих від війни, на думку близько 50% опитаних, найбільше залежить від президента. 37% опитаних вбачають відповідальним парламент, 35% — уряд. Близько 25% опитаних вважають, що відповідальними є громадяни України, молодь поділяє цю думку частіше за інші вікові групи.

Українців також запитали, як варто карати колаборантів. Більшість (66%) респондентів вважають, що за взаємодію з окупаційною владою слід обмежувати можливість обіймати певні посади. Чверть опитаних вважають доречним застосування штрафу. Водночас близько 20% сказали, що варто обмежувати колаборантам участь у громадському житті або призначати громадські роботи.

Водночас, на думку близько 40% респондентів, можна давати амністію засудженим за злочини, що не призвели до загибелі людей, або за умови виконання суспільно корисних робіт із відновлення країни. Також, на думку близько 25%, можуть бути підставою для амністії надання важливих та правдивих показань і сплата компенсації постраждалим. Добровільне зізнання у конкретному злочині може бути такою умовою для 20% опитаних.

А 14% опитаних вважають амністію для людей, винних у скоєнні воєнних злочинів, неможливою за будь-яких умов.

Опитування проводили 18-24 жовтня 2023 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Опитали 2000 людей віком від 18 років методом CATI. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2 %